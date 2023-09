Aktivista v Hongkongu částečně vyhrál své poslední odvolání, ve kterém požadoval uznání manželství osob stejného pohlaví uzavřené v zahraničí

Ohio na podzim čeká hlasování o právu na potrat. Jeho zastánci argumentují tím, že je potřeba ho znovu zavést poté, co byl překonán rozsudek Nejvyššího soudu Roe vs. Wade. Odpůrci začali šířit dezinformace o tom, že by v případě přijetí novely docházelo k potratům nebo změně pohlaví dětí bez souhlasu rodičů. (AP)