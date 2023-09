Vondroušová je ve čtvrtfinále US Open

Novak Djoković postoupil do osmifinále US Open. Srbský tenista proti krajanovi Laslovi Djeremu otočil z 0:2 na sety a zvítězil 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. V dalším kole Djokoviće čeká Chorvat Borna Gojo. (US Open)