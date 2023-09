Americká gerontokracie. Spojené státy tíží paradox Tiché generace, řešení není nablízku

Americký prezident Joe Biden podle svých slov lituje, že čínský prezident Si Ťin-Pching nepřijede do Indie na summit zemí G20. „Jsem zklamaný, ale uvidím se s ním i tak,“ řekl bez dalšího upřesnění. Biden přijede do Indie mezi 7. a 10. zářím a poté zavítá do Vietnamu. (Reuters)