Strojvůdce, který čelí obžalobě kvůli loňské nehodě nákladních vlaků u Prosenic, řekl, že je vinen

Strojvůdce Roman Šeševička, který podle obžaloby způsobil loňskou nehodu dvou nákladních vlaků v Prosenicích u Přerova, dnes u soudu řekl, že se cítí být vinen. Soud jeho prohlášení přijal, a dokazování tak nebude provádět.

Nehoda se stala loni na páteřní trati železnice, při střetu vykolejily tři vozy, poškozena byla lokomotiva nákladního vlaku a trakční vedení. Nikdo nebyl zraněn, celková materiální škoda byla vyčíslena na 28,7 milionu korun. Srážka tehdy zastavila provoz vlaků na koridorové trati z Přerova směrem na Ostravu, provoz se tam podařilo plně obnovit až po téměř třech týdnech od havárie.

Čtyřiačtyřicetiletý Šeševička, který je zároveň dopravním pilotem společnosti Smartwings, před soudem čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu od dvou do osmi let vězení. Soud se po přijetí jeho prohlášení viny bude zabývat otázkou uložení trestu. „Bylo to způsobem jízdy, jak jsem jel – a myšlenkou v hlavě, kterou jsem měl ohledně výluky. Uvedl jsem v omyl sám v sebe,“ řekl Šeševička. „Je mi to líto, je to několik desítek probdělých nocí. Nejsem typ člověka, který by věci ničil, nikdy jsem podobnou nehodu neměl,“ doplnil.

Podle státního zástupce Petra Klimeše loni 13. ledna před 23.00 Šeševička jako strojvedoucí nákladního vlaku o délce 642 metrů nesprávně vyhodnotil informace týkající se výluky na trati, žádoucím způsobem nepozoroval trať a nereagoval na oznámení návěstidla. O 23 kilometrů překročil povolenou rychlost, a především nerespektoval odjezdové návěstidlo stůj. Pokračoval v jízdě dál a i přes intenzivní brzdění se vlak na výhybce bočně střetl se souběžně jedoucím vlakem naloženým dřevem.

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce roli hrála především nezkušenost strojvedoucího. Šeševička měl licenci 2,5 měsíce; strojvůdce absolvoval fakticky jen část jízdního výcviku, který jeho zaměstnavatel dokládal. V době, kdy měl praktické školení absolvovat, vykonával funkci pilota dopravního letadla na letišti Václava Havla Praha na mezinárodních letech společnosti Smartwings. (ČTK)