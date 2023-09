Slovensko hlásí růst nelegální migrace, téma zasáhlo do předvolební kampaně

Slovensko letos zaznamenalo další výrazný růst nelegální migrace na takzvané balkánské trase, která vede ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko dále do západní Evropy.

Novinářům to řekl policejní prezident Štefan Hamran, podle kterého slovenská policie sama nemá možnosti jak zastavit příliv běženců. Téma migrace zasáhlo do kampaně před parlamentními volbami, které budou v zemi 30. září.

Za prvních necelých osm měsíců letošního roku Slovensko na zmíněné trase odhalilo zhruba 24 500 migrantů, kteří do země přišli nelegálně. Za celý rok 2022 to bylo téměř 10 900 běženců a předtím jen stovky migrantů ročně. Podle Hamrana 97 procent migrantů na Slovensku se hlásí k Syřanům, které s ohledem na mezinárodní pravidla nyní nelze zadržet či vyhostit. Migranti po absolvování administrativní procedury na Slovensku pokračují dále do západní Evropy. Policie podle Hamrana nezaznamenala žádný případ, že by tito běženci spáchali na Slovensku trestný čin.

Hamran odmítl návrhy některých politiků na uzavření slovensko-maďarských hranic, a to i kvůli nedostatečnému počtu strážníků a dlouhé hranici mezi oběma zeměmi. „Slovensko-maďarská státní hranice má 655 kilometrů. Slovensko-česká má 255 – česká policie na tom vykrvácela, když ji loni chránila,“ řekl Hamran ke kontrolám, které loni dočasně na hranicích se Slovenskem zavedlo Česko v souvislosti s rostoucí migrací. (ČTK)