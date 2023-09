Austrálie vrtulníkem přepravila nemocného výzkumníka z Antarktidy na ledoborec

Austrálii se podařilo evakuovat svého vědce, který trpí vážnými zdravotními problémy, z výzkumné stanice v Antarktidě. Na pomoc nemocnému byl vyslán vrtulník, který výzkumníka dopravil na ledoborec.

Tam se o něj cestou zpět do Austrálie bude starat lékařský záchranný tým, informoval dnes zpravodajský server BBC News.

Záchranná operace byla zahájena minulý týden. Dnes australské úřady oznámily, že byl muž úspěšně letecky přepraven na ledoborec Nuyina. Ten kvůli záchraně vědce urazil více než 3000 kilometrů a v neděli se dostal dostatečně blízko ke Caseyho výzkumné stanici, aby z něj mohly být vyslány dva vrtulníky s lékařským týmem na palubě.

Na jižní polokouli je v současnosti zimní období, kdy na Caseyho stanici – s omezeným zdravotnickým vybavením – bývá vzhledem k náročným podmínkám pouze kolem 20 lidí.

Plavidlo s nemocným vědcem je nyní na cestě do australského státu Tasmánie; do jeho metropole Hobartu by mělo dorazit příští týden.

„O expedičního pracovníka se ve speciálně vybaveném a navrženém zdravotnickém zařízení na palubě ledoborce Nuyina bude starat zdravotnický personál královské nemocnice v Hobartu a lékaři polární medicíny,“ uvedl Robb Clifton z Australského antarktického programu.

Austrálie vyžaduje, aby všichni výzkumníci mířící do Antarktidy absolvovali zevrubnou lékařskou prohlídku. Evakuace z Antarktidy, která patří mezi nejnehostinnější kouty planety, bývají velmi složité, nebezpečné a nákladné.

Podle BBC vyslání letadla pro vědce nebylo možné, protože Wilkinsovo letiště nacházející se v blízkosti Caseyho výzkumné stanice má ledovou ranvej, která je během drsné zimy často nepoužitelná. Její úprava by zabrala týdny, takže bylo jednodušší poslat pro nemocného ledoborec, uvádí s odvoláním na své zdroje BBC. (ČTK)