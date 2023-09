Jak se dělá dobrá škola? Dozvíte se to už ve středu

Video dne: Tuto středu začne Česká televize vysílat nový dokumentární cyklus Jak se dělá dobrá škola. Se startem nového školního roku chce ukázat, jak se v měnícím se světě mění i české školství.

Cyklus Česká televize nasazuje do vysílání ve smrtícím čase 22.01 na ČT2, dostupný ale bude také na iVysílání.

Desetidílný cyklus s Jiřím Havelkou v roli průvodce českým školstvím navazuje na reprízování hraného seriálu Ochránce, který bude ČT uvádět každou středu ve 20 hodin na ČT1.

„Reforma školství není něco, na co čekáme, ale co už probíhá. Na mnoha školách patnáct i více let. Natočili jsme desetidílnou sérii, která se snaží v této proměně zorientovat,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková.

Názvy jednotlivých dílů ukazují, kterému konkrétnímu tématu se budou věnovat: Škola jako cesta k samostatnosti, Škola, odkud je všechno daleko i blízko, Škola pro pomalé i rychlé, Škola, která chutná, Spravedlivě neznamená všem stejně, Na gympl v pohorkách a s batohem, Škola pro všechny smysly, Inovace, ne revoluce, Jinému učení prospívá jiný dům a Znovuzrození venkovské školy.

V návaznosti na cyklus Jak se dělá dobrá škola nabídne portál ČT edu na podzim učitelům i rodičům sérii konkrétních příkladů, tipů a návodů na to, jak metody dobré praxe přetavit do praxe vlastní.