Skončily prázdniny, žákům a studentům začíná nový školní rok

Začíná školní rok a spousta dětí vyrazí sama ven: do školy, na zájmové kroužky nebo si hrát s kamarády. Rodiče jim kladou na srdce nejrůznější poučky a pravidla. Má-li to ale mít náležitý efekt, je potřeba udělat to správně. Přečtěte si jak.