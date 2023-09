Guatemalský volební soud dočasně zrušil příkaz k pozastavení činnosti strany Semilla (Semínko) zvoleného prezidenta Bernarda Arévala.

Zrušení příkazu k pozastavení činnosti je podle Reuters platné do konce října, protože volební zákon neumožňuje pozastavit činnost strany ve volebním období. Zatím není jasné, jak to bude se stranou po uplynutí tohoto období, zda bude její činnost opět pozastavena.

Arévalo, který v předvolební kampani sliboval boj proti korupci, drtivě zvítězil ve druhém kole voleb, které se konalo 20. srpna. Krátce předtím, než nejvyšší volební soud oficiálně potvrdil jeho vítězství, bylo straně Semilla oznámeno, že jí byla pozastavena činnost kvůli nedostatkům v registraci.

Arévalo v prezidentských volbách porazil někdejší první dámu Sandru Torres podporovanou guatemalskými konzervativními kruhy. Úřad by měl převzít 14. ledna příštího roku. Bývalý diplomat se stal velkým překvapením prezidentských voleb v nejlidnatější zemi Střední Ameriky, když se jemu a jeho straně podařilo vybudovat rozsáhlé protikorupční hnutí. Arévalovo vítězství lze podle analytiků vnímat jako odmítnutí zavedených guatemalských politických stran. Od doby, kdy postoupil do druhého kola voleb, však jeho strana čelí řadě útoků.

Guatemala se potýká s chudobou, v níž žije na deset milionů ze 17,6 milionu obyvatel, a s vysokou mírou korupce. Řada Guatemalců se snaží emigrovat, a to především do Spojených států. Arévalo, který je synem prvního demokraticky zvoleného guatemalského prezidenta, proto v kampani sliboval změnu starých pořádků, jejichž symbolem byla do jisté míry i konzervativní kandidátka Torres. (ČTK)