Ruská armáda od začátku roku najala do svých služeb asi 280 000 lidí. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Britské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že Rusko verbuje jako vojáky do války na Ukrajině i migranty ze Střední Asie a občany sousedních zemí.