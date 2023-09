Summit má řešit i nedostatek radarů v Africe

V Africe jsou jen asi čtyři desítky radarů pro sledování počasí. Nedostatek vybavení pro předpovědi je jeden z problémů, který bude řešit první africký klimatický summit, jenž zítra začne v Keni.

Zatímco pro velkou část světa jsou už samozřejmostí denní předpovědi počasí, většina z 1,3 miliardy obyvatel Afriky neví, zda má čekat sucha, či záplavy. Pro velkou část obyvatel tohoto kontinentu jsou přitom tyto informace mnohem důležitější než pro mnohé Evropany, kteří se podle nich rozhodují, zda si vezmou do práce deštník.

V celé Africe jsou jen asi čtyři desítky radarových zařízení pro sledování počasí, zatímco v Evropě jich je 345 a v Severní Americe na 290, informovala dnes agentura AP s odvoláním na údaje Světové meteorologické organizace (WMO).

I tento problém, tedy nedostatečné vybavení pro sledování a dlouhodobější předpovědi počasí, bude jedním z témat prvního afrického klimatického summitu, který od pondělí do středy hostí Keňa a spolupořádá Africká unie (AU). Zlepšení předpovědí počasí by pomohlo zejména v klíčové oblasti – zemědělství. „Nemá smysl investovat například do malých farem, když je povodně jednoduše odplaví,“ citovala agentura AP Asafa Tzachora z Cambridgeské univerzity. (ČTK)