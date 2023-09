Konvoj s provizorním mostem pro Slovinsko vyjel odpoledne z Jihlavy

Z Jihlavy dnes odpoledne vyjel konvoj s provizorním mostem do záplavami postiženého Slovinska. Hasiči, kteří přepravu zajišťují, by se měli do České republiky vrátit v pondělí.

Záchranný útvar bude zajišťovat i přepravu dalších mostů, které Česko Slovinsku poskytne, řekla mluvčí Záchranného útvaru HZS ČR Jana Urbancová. O stavbu mostů se postará česká armáda.

Most ze skladu Státní správy hmotných rezerv (SSHR) v Poleradech u Prahy vyzvedli hasiči v pátek. „Požadavek na jejich doručení do Slovinska byl ale v pondělí ráno, tak se přesunuli do areálu Záchranné roty Jihlava,“ řekla Urbancová. (ČTK)