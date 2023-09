Někdejší šéf Zelenského, oligarcha Kolomojskij, jde do vazby

Kyjevský soud poslal do vazby někdejšího nejbohatšího muže Ukrajiny, ukrajinského oligarchu Kolomojského. V roce 2019 se podílel na prezidentské kampani Zelenského. Je podezřelý z podvodů a praní peněz.

Zelenskyj-herec jako prezident Holobrodko v seriálu Služebník lidu a Zelenskyj-politik jako prezident Zelenskyj a předseda strany Služebník lidu v seriálu život. Foto: Úřad prezidenta president.gov.ua a Efrem Lukatskyj, AP/ČTK

Ševčenkovský soud Kyjeva poslal Kolomojského na dva měsíce do vazby s tím, že může složit kauci ve výši 509 milionů hřiven.

Ukrajinští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že nejznámější ukrajinský oligarcha od roku 2013 do roku 2020 „vypral“ minimálně přes půl miliardy hřiven. Převáděl si peníze vydělané způsobem, který odporoval ukrajinským zákonům, do zahraničí s pomocí bankovních institucí, které částečně nebo zcela kontroloval. Tak legalizoval obrovské finanční prostředky.

Nejde o první střet Kolomojského s ukrajinskými bezpečnostními složkami. Už v únoru 2023 u něj Úřad ekonomické bezpečnosti provedl domovní prohlídku. Tehdy byl podezřelý z machinací při obchodování s energetickými surovinami, údajně především při exportu produktů podniků Ukranafta a Ukrtatnafta neplatil vývozní cla. Původně Kolomojskij obě firmy částečně vlastnil, ale v listopadu roku 2022 nad nimi převzal kontrolu stát. V tu chvíli Kolomojskij ztratil status dolarového miliardáře.

Ještě v roce 2019 některá ukrajinská média označovala kandidáta na ukrajinského prezidenta Zelenského za „loutku“ Kolomojského. Nyní musel prezident dát k vyšetřování svého někdejšího donora souhlas.

Oligarcha v ukrajinské pasti

Kolomojskij, který je zároveň předsedou Židovské občiny Ukrajiny a významným členem Evropského židovského sdružení, po ruské invazi v únoru 2022 ustoupil do pozadí. Už nevyzýval hlasitě k odporu proti agresorům, jako tomu bylo v roce 2014, kdy Rusové podpořili separatisty na Donbase. Tehdy oligarcha stanul v čele ohrožené Dněpropetrovské oblasti a vydatně sponzoroval ukrajinské dobrovolnické oddíly. Teď ale zarytě mlčí. Podle všeho ani nesponzoruje ukrajinské ozbrojené síly, jak to činil dřív.

Přitom ale zůstával na Ukrajině. Což ovšem může být zapříčiněno tím, že mu hrozí v zahraničí rovněž zatčení. Kvůli praní peněz a korupci ho totiž vyšetřuje i FBI.

Zatčení by mu hrozilo i v Rusku. Kdyby náhodou zamířil na východ, zadrželi by ho nejspíš za to, že po roce 2014 financoval odboj proti proruským separatistům. Moskevský soud už dokonce Kolomojského v nepřítomnosti poslal do vazby. Kromě toho je podezřelý i v Rusku z finančních machinací a podvodů.

A tak se oligarcha ocitnul v pasti. Z Ukrajiny vycestovat nemohl, a musel spoléhat na to, že jeho dávný přítel Zelenskyj má teď jiné starosti. V posledních týdnech ale ukrajinský prezident demonstruje, že ani válka ho neodradí od boje s korupcí. Ostatně západní sponzoři jsou na korupční skandály mimořádně citliví. Zřejmě došlo i na Kolomojského.

Ten už zdaleka není tím, čím býval dřív. Válka citelně zredukovala jeho byznys. Především ruská raketa poničila jeho rafinérii v Kremenčugu. Díky ní ovládal 45 ukrajinského trhu s benzínem a 15 procent s naftou. Celkem Kolomojského skupina „Privat“, do které patří banky rafinérie, metalurgické závody, zemědělské podniky, sportovní kluby i média a letecká společnost, od února loňského roku přišla podle odhadů časopisu Forbes o 225 milionů dolarů. Jestliže na svých osobních účtech měl Kolomojskyj vloni 1,7 miliardy dolarů, teď mu tam zůstala pouhá miliarda.

Kolomojského a Zelenského spojoval především televizní kanál 1+1. Patřil oligarchovi a Zelenskyj ještě jako komik na něm zářil v hlavní roli satirického seriálu Sluha lidu. Právě ten mu pomohl stát se, stejně jako hlavnímu představiteli učiteli Vasiliji Holobrádkovi, hlavou státu. Kolomojskij sice nikdy nebyl na seznamech oficiálních sponzorů Zelenského prezidentské kampaně, ale televizní seriál byl podle komentátorů hlavním esem v rukávě prezidentského týmu. Bez Kolomojského by zřejmě „Sluha lidu“ nikdy nezískal takovou popularitu.