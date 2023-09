Jako byste přestali být středobodem vesmíru. K čemu je nám úžas?

Britský herec Kit Connor udělal minulý rok coming out poté, co musel na sociálních sítích čelit kritice fanoušků seriálu Srdcerváči. „Jsem bisexuál. Gratuluji všem, kteří násilím donutili osmnáctiletého kluka, aby udělal coming out. Myslím si, že některým z vás ušla pointa našeho seriálu.“