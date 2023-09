Debata o rozšíření EU nabývá podle velvyslankyně na dynamice

Debata o rozšiřování Evropské unie nabyla podle vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU Edity Hrdé v poslední době na dynamice. Rozšíření Unie je v českém zájmu a Česko k němu přispívalo nejen při svém nedávném předsednictví v Radě EU, řekla Hrdá.

Unie se podle ní musí zabývat i tím, jak by fungovala, pokud by se z nynějších 27 členů společenství rozrostlo na 35 či až 37 států.

Předseda Evropské rady Charles Michel tento týden ohlásil, že EU musí být připravená přijmout nové členy do roku 2030. Podle Hrdé může být tento termín reálný, záleží však například na rozhodnutí, zda se budou členské státy připojovat postupně, nebo ve větším počtu současně.

Členské státy se podle Hrdé aktuálně dělí na dvě skupiny. „Jedna je pro rozšíření, podporuje jej. Existují skupiny přátel západního Balkánu, rozšiřování,“ popsala. Část států se však podle ní „schovává“ za institucionální změny. „Říká, že nejprve si musíme domluvit, jakým způsobem Evropská unie bude fungovat po rozšíření, a potom teprve se můžeme bavit o tom, jak budeme rozšiřovat,“ vysvětlila.

Členové EU se nevyhnutelně musí zabývat tím, jak by Unie fungovala s 35 nebo 37 členy. „Rozhodovací proces utváření názorů v rámci EU je už dnes poměrně komplikovaný. Občas je kritizované, že nám to hrozně dlouho trvá. Myslím, že při počtu 35, 37 už by to bylo příliš komplikované. Také máme dnes 27 eurokomisařů, mohli bychom jich mít 35. To jsou naprosto legitimní otázky, kterými se musíme zabývat,“ řekla Hrdá. (ČTK)