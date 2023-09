Novak Djoković postoupil do osmifinále US Open

Sedmnáctiletý tenista Jakub Menšík si o postup do osmifinále US Open zahraje s domácím Taylorem Fritzem, světovou devítkou. Menšík při své premiéře na grandslamu v noci vybojoval postup do třetího kola, když 3:1 na sety porazil Francouze Drogueta. Včetně kvalifikace už tak v New Yorku vyhrál pět zápasů v řadě. (US Open)