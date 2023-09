K Číně dorazil tajfun Saola. Úřady zrušily stovky letů a železničních spojů

Čínské provincie Kuang-tung, Fu-ťien a Hongkong se dnes připravovaly na úder tajfunu Saola, který postupuje podél pobřeží Jihočínského moře. V oblasti byly zrušeny stovky letů a vlakových spojů, uzavřeny byly školy, obchody i finanční trhy.

Sílu tajfunu Saola, který doprovází vichr dosahující v poryvech rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu, už pocítili obyvatelé Hongkongu. Ve městě živel kácel stromy a způsobil lokální záplavy, nejméně tři lidé utrpěli zranění, informovala stanice CNN.

Čína ve čtvrtek vyhlásila kvůli blížícímu se tajfunu nejvyšší stupeň varování. Čínské železnice se rozhodly zrušit od dnešního večera do sobotního rána místního času všechny vlakové spoje v provincii Kuang-tung, uvedla veřejnoprávní televize CCTV. Do přístavů se muselo vrátit skoro 85 000 rybářských lodí a člunů. Začátek školního roku se odsunul ve 13 městech, v provincii Kuang-tung se muselo evakuovat 785 000 lidí, v provincii Fu-ťien něco přes 160 000 lidí, napsala agentura Reuters.

Úřady v průmyslovém městě Šen-čen dnes vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Pozastavena byla veřejná doprava, letiště zrušila stovky letů, školy a obchody jsou zavřené. K podobným krokům přistoupilo město Kanton (Kuang-čou). V Hongkongu se ve čtvrtek tvořily dlouhé fronty v supermarketech a lidé se před bouří snažili zásobit, popsal Reuters.

Všechny školy v Hongkongu zrušily výuku, i když pro mnohé žáky měl být dnešek prvním dnem školního roku. Zastavilo se také obchodování na burze. Letecká společnost Cathay Pacific oznámila zrušení všech letů do Hongkongu a z něj od dnešních 14:00 hodin místního času do sobotních 10.00 hodin (od dnešních 8.00 SELČ do sobotních 4.00 SELČ). Další zpoždění a zrušení letů může být nutné v závislosti na trase tajfunu v sobotu ráno, uvedla firma. Podle agentury AP se rušení letů v Hongkongu zatím dotklo zhruba 460 spojů.

Podle meteorologů hrozí kvůli tajfunu Saola v Hongkongu záplavy v nízko položených pobřežních oblastech, úřady proto vydaly nejvyšší, desátý stupeň výstrahy, k němuž sáhly naposledy v roce 2018 kvůli tajfunu Mangkhut. Později ale varování zmírnily na stupeň osm s tím, že tajfun už se pohybuje pryč od města a síla větru dosahuje v poryvech rychlosti kolem 140 kilometrů za hodinu.

Omezení se kromě Hongkongu dotýkají také dalšího poloautonomního čínského území Macaa. Od 15.30 místního času (9.30 SELČ) je uzavřen most spojující Hongkong, čínské město Ču-chaj a Macao. Záplavová voda v nízko položených oblastech Macaa by mohla vystoupit až do výšky 1,5 metru, varovali meteorologové. Tamní úřady nařídily uzavřít všechna kasina, napsala agentura Reuters. (ČTK)