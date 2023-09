Zemřel egyptský podnikatel Mohamed Al Fayed, bylo mu 94 let. V Británii žil od 70. let. Byl majitelem luxusního obchodního domu Harrods či anglického fotbalového klubu Fulham FC. Fayedův syn Dodi zahynul v roce 1997 při autonehodě spolu s princeznou Dianou. (BBC)

Former Fulham owner and businessman Mohamed Al Fayed has died aged 94. pic.twitter.com/3UAFXUlC32

— BBC Sport (@BBCSport) September 1, 2023