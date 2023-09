Americký soud uložil vůdci Proud Boys 18letý trest vězení

Soud ve Washingtonu odsoudil jednoho z nejvýraznějších útočníků v Kapitolu Dominica Pezzolu na 10 let vězení. Pezzola v roce 2021 použil policejní štít, kterým rozbil okno do Kapitolu a umožnil tak první vlně Trumpových příznivců vpadnout do budovy. (CBS)