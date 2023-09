Ruské úřady zařadily nobelistu Muratova na seznam zahraničních agentů

Ruské ministerstvo spravedlnosti přidalo na seznam takzvaných zahraničních agentů držitele Nobelovy ceny za mír a šéfredaktora opozičního listu Novaja gazeta Dmitrije Muratova. Informoval o tom server Meduza.

Po loňském zpřísnění zákona se na seznamu může ocitnou prakticky kdokoli, kdo se znelíbí ruskému režimu. Jednašedesátiletý Muratov se podle oficiálního vyjádření ministerstva spravedlnosti podílel na vytváření a šíření materiálů jiných zahraničních agentů a také používal „zahraniční platformy pro šíření svých názorů, jejichž cílem bylo formovat negativní vztah k zahraniční i domácí politice Ruské federace“.

Novaja gazeta v souvislosti s omezeními vztahujícími se na média po dobu ruské invaze na Ukrajinu loni pozastavila v Rusku činnost. Její novináři odešli do zahraničí a založili nový projekt Novaja gazeta Europe, který ostře kritizuje ruskou agresi vůči Ukrajině.

Muratov spoluzakládal Novou gazetu v roce 1993. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto kritickém listu bylo v minulosti zavražděno, včetně Anny Politkovské v roce 2006.

Tento měsíc jedna z bývalých novinářek listu Jelena Kosťučenkova oznámila, že podle závěru svých lékařů byla loni v září otrávena a že následky pociťuje dodnes. Popsala, že se jí udělalo špatně, když cestovala vlakem z Mnichova do Berlína. Kosťučenková na začátku ruské invaze na Ukrajinu pobývala v napadené zemi a zveřejňovala materiály silně kritické vůči Rusku.

Muratov se pak loni svěřil, že ho napadl neznámý útočník při cestě vlakem z Moskvy do Samary a polil ho olejovitou barvou s acetonem. Americké tajné služby dospěly k závěru, že útok na novináře zorganizovali agenti ruské tajné služby, uvedly tehdy deníky The Washington Post a The New York Times s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. (ČTK)