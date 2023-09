Polsko vyzvalo EU, aby zvýšila rozpočet pro nákup zbraní pro Ukrajinu

Polsko vyzvalo Evropskou unii, aby o 20 miliard eur (482 miliard korun) zvýšila rozpočet Evropského mírového nástroje (EPF). Jeho prostřednictvím EU financuje nákupy zbraní pro Ukrajinu.

Představitel Polska podle agentury PAP vyzval k navýšení financí v EPF na dnešním jednání velvyslanců EU v Bruselu, kterého se zúčastnila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

„Polsko na schůzce apelovalo na zvýšení rozpočtu EPF o 20 miliard eur, aby se udržela pomoc ukrajinské armádě, a informovalo o výcviku téměř 30 000 ukrajinských vojáků,“ řekl zdroj agentuře PAP. „Von der Leyen odpověděla, že výcvik je polským úspěchem,“ dodal zdroj.

Polský velvyslanec při EU Andrzej Sados podle PAP také tvrdil, že blok musí kvůli válce na Ukrajině brzy začít pracovat na dalším kole sankcí proti Rusku a Bělorusku. Údajně řekl, že by se měla urychlit diskuse o návrhu šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella, který se týká navýšení rozpočtu EPF o 20 miliard eur. Dále prý řekl, že Unijní mise armádní pomoci (EUMAM) by měla mít dostatečné zdroje, aby mohla pokračovat ve výcviku ukrajinských jednotek, a to i ve vyspělých technologiích.

Polsko je největším samostatným příjemcem EPF, ze kterého financuje výcvik ukrajinských vojáků. (ČTK)