Školství má mít podle MF příští rok na výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos

Ministerstvo školství by podle návrhu státního rozpočtu na rok 2024 mělo mít na své výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos. Úřad by tak měl rozdělovat asi 253,4 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálního návrhu rozpočtu, který připravilo ministerstvo financí. Deník N návrh rozpočtu analyzoval zde.

Méně peněz než letos by podle návrhu mělo jít na platy. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ve středu přitom řekl, že učitelé budou jedinou profesní skupinou státních zaměstnanců, která bude mít v příštím roce vyšší platy. Růst by podle něj měly nejméně o 3000 korun. Podle návrhu rozpočtu se má v příštím roce snížit počet pracovních míst v oboru asi o sedm procent. Podle mluvčí resortu školství Anety Lednové se o rozpočtu na příští rok bude ještě jednat.

„Návrh ministerstva financí zohledňuje již část požadavků ministerstva školství. V dalších týdnech povedeme ve vládě další intenzivní diskusi a budeme hledat řešení, které umožní zajistit potřeby školství. V této chvíli je jisté, že platy učitelů porostou a neklesnou výdaje státního rozpočtu na výzkum ani na vysoké školy. Vzhledem k rozběhu nového operačního programu Jan Amos Komenský naopak určitě porostou,“ uvedla Lednová. Dotazy ČTK k navrženému snižování objemu peněz na platy zaměstnanců a plánovanému snižování počtu pracovních míst mluvčí nezodpověděla.

Na platy by podle návrhu státního rozpočtu mělo ministerstvo v roce 2024 mít asi 129 miliard korun tedy o 7,8 miliardy méně než letos. Resort školství má dlouhodobě největší počet státních zaměstnanců, aktuálně uvádí 271 000 pracovních míst. Kromě učitelů jsou to asistenti pedagoga, školníci a další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a úředníci. V příštím roce by pracovních míst mělo být o zhruba 20 000 méně. Další snižování je v plánu na roky 2025 a 2026. V těchto letech by podle střednědobého výhledu mělo na platy ve školství jít o 841,7 milionu korun méně, než je aktuálně plánováno na rok 2024. Podle dat MŠMT pracovalo ve školním roce 2022/2023 v mateřských, základních a středních školách celkem 179 956 učitelů.

Zákonodárci letos schválili, že na platy učitelů má stát dávat od příštího roku ze zákona v průměru nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho pedagoga. Stínová ministryně školství opozičního hnutí ANO a poslankyně Jana Berkovcová (ANO) dříve uvedla, že k navýšení platů učitelů podle zákona je potřeba asi 30 miliard korun.

Vysoké školy by podle návrhu měly v příštím roce dostat na poskytování vzdělávání 30,9 miliardy korun, tedy stejně jako letos. Asi 15,85 miliardy Kč ze státního rozpočtu MF určilo na výzkum, vývoj a inovace ve školách. Další peníze na podporu vědeckých bádání by měly plynout z rozpočtu Evropské unie. Částka, kterou českou vědu podporuje stát, je ale o 238,13 milionu korun nižší než letos. V tomto roce mají školská pracoviště na vědu asi 16,09 miliardy korun ze státních peněz.

Ještě na jaře chtěl resort financí na vědu financovanou z rozpočtu MŠMT dát nejnižší obnos od roku 2020, a to 13,94 miliardy korun. Zástupci univerzit tehdy varovali, že plošné škrty v rozpočtu na vědu mohou mimo jiné vyvolat odchody vědců a akademiků a omezit vědecká bádání.

Podle některých akademiků představuje zachování výše rozpočtu pro vysoké školy ve stávající výši pokračování dlouhodobého podfinancování univerzit. Podle jejich zástupců je nutné zvýšit podíl financování univerzit v Česku na úroveň 0,65 procenta HDP. (ČTK)