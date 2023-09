„Nemělo se to nikdy stát,“ uvedl Gianni Infantino k Rubialesovu polibku

Šéf FIFA Gianni Infantino řekl, že polibek, který dal přrezident španělského fotbalu Luis Rubiales fotbalistce Jennifer Hermoso, pokazil závěrečný ceremoniál mistrovství světa. „Nemělo se to nikdy stát,“ zhodnotil prezident Mezinárodní fotbalové federace.

„Zasloužené oslavy skvělých šampionek pokazilo to, co se stalo po finálovém hvizdu a co následovalo v dalších dnech,“ dodal prezident FIFA, která začala proti Rubialesovi vést disciplinární řízení.

Polibek jako nevhodný označil i prezident UEFA Aleksander Čeferin. (Reuters)