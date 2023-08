Z Ekvádoru se stala klíčová země pro pašování drog, nejčastěji putují s banány

Z Ekvádoru se stala klíčová tranzitní země pro pašování drog, a to hlavě kokainu. Tamní policie oznámila, že od začátku roku zabavila 151 tun omamných látek, z toho více než 135 tun kokainu.

To bylo třetí největší množství na světě, píše dnes agentura EFE. Kokain skrze lodní přepravu často míří do Evropy. Pašeráci používají maskování v bednách s banány, které jsou důležitým vývozním zbožím této latinskoamerické země.

Ekvádorská policie dnes oznámila, že jen v přístavech zabavila 48 tun drog, které měly být naloženy na lodě a vyplout do zahraničí. Častou destinací je Evropa a přístavy ve Španělsku, Portugalsku a Nizozemsku, odkud pak narkotika putují na další evropské trhy.

Pašeráci nejčastěji používají k přepravě zakázaných látek přes oceán zásilky banánů, které Ekvádor vyváží do celého světa. Právě v jedné takové zásilce v polovině srpna bylo v distribučním centru obchodního řetězce Albert v Klecanech u Prahy nalezeno 646 kilogramů kokainu. Minulý týden v zásilce s banány z Ekvádoru španělská policie objevila 9,5 tuny kokainu.

Ekvádor se stal významnou zemí pro vývoz kokainu pro pašeráky z Peru a Kolumbie. Obě země patří k předním světovým producentům kokainu. Zločinecké organizace často bojují o kontrolu území, a to hlavně na pobřeží. To vedlo k prudkému zvýšení kriminality v zemi. Počet vražd se za posledních pět let zčtyřnásobil z 5,8 na 25,2 vraždy na 100 000 obyvatel, což je nejvyšší údaj od doby, kdy Ekvádor vede tento druh statistiky. V České republice bylo vloni podle statistického úřadu zaznamenáno 150 vražd na 10,85 milionu lidí, kteří žili v zemi. To je 1,4 vraždy na 100 000 obyvatel. (ČTK, EFE)