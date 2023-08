CVVM: Dvě třetiny lidí chtějí, aby se prezidentské pravomoci neměnily

Dvě třetiny lidí se domnívají, že by se prezidentské pravomoci neměly měnit. Ukazují to data Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 22 procent lidí si myslí, že by měla mít hlava státu více pravomocí, podle osmi procent pak méně. Výzkum se uskutečnil mezi 26. květnem a 24. červencem na vzorku 929 lidí starších patnácti let. (CVVM)

Zdroj dat: CVVM.