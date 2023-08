Novým ředitelem GIBS by se měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych

Na mimořádné schůzi Sněmovny si poslanci odhlasovali, že budou jednat do úterní půlnoci. „Pokud by se později odpoledne ukázalo, že můžeme stihnout projednat celý program, můžeme to ještě prodloužit do noci,“ řekl předseda klubu ODS Marek Benda s tím, že jinak odloží jednání na pátek.