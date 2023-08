Pokud dojde k oteplení planety o dva a více stupňů Celsia, zemře asi miliarda lidí

Že klimatická krize existuje, už skoro nikdo nepopírá. Že je potřeba se na změnu adaptovat – jak v zemědělství, tak třeba ve městech –, nepopírá taky nikdo. Jenže tím to končí, říká environmentalistka Tereza Rumanová „Není to sexy téma do příštích voleb.“ Co s tím popisuje v rozhovoru.