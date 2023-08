Lídr amerických republikánů v Senátu se opět zasekl

Lídr Republikánské strany v americkém Senátu Mitch McConnell se dnes během tiskové konference opět zasekl, a to na více než 30 vteřin. Jednaosmdesátiletý senátor během tohoto času nedokázal reagovat na novinářovu otázku, zda bude při příštích volbách obhajovat svůj mandát.

BREAKING: Sen. Mitch McConnell appears to freeze again while taking questions from reporters in Kentucky, halting for more than 30 seconds after he was asked if he would run for re-election. pic.twitter.com/5kCyQjqzF7

— MSNBC (@MSNBC) August 30, 2023