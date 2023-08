Orbán: Válku na Ukrajině vyřeší jedině Trump, je to šance na záchranu západní civilizace

Kontroverzní americký moderátor Tucker Carlson dnes zveřejnil půlhodinový rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten se nechal slyšet, že Ukrajinci nemají nejmenší šanci válku vyhrát nebo že jedinou šancí Západu – i na konec války na Ukrajině – je Donald Trump. Carlson se domnívá, že Orbán Rusku a Ukrajině rozumí, odůvodnil rozhovor.

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz

Tucker Carlson rozhovor zahájil vlastním proslovem, ve kterém vyjádřil pohoršení nad nedostatkem informací, které Američané o válce na Ukrajině dostávají. Proto se údajně rozhodl odjet za Orbánem do Maďarska, aby ten situaci z pozice sousední země vysvětlil. „Viktor Obrán rozumí Rusku i Ukrajině, a proto jsme se za ním po dvou letech vrátili a zeptali se, co přesně se na Ukrajině právě teď děje.“

„Výhra Kyjeva nad Moskvou není jen nedorozuměním. Je to lež. Je to nemožné,“ prohlásil populistický konzervativní premiér s tím, že Ukrajincům dříve dojdou vojáci a že jsou Rusové „daleko silnější“.

Domnívá se ale také, že válku mohou ukončit Spojené státy – konkrétně pak znovuzvolení Donalda Trumpa, které označil za „jedinou možnost“ na ukončení války.

Orbán také chválil Trumpovu zahraniční politiku a označil ji za „nejlepší posledních dekád“. „Trump je ten muž, který může zachránit Západní svět“ a celé lidstvo, řekl také.

„Používat justici proti politickým oponentům,“ řekl na adresu aktuálního soudního procesu s Trumpem, „je v Maďarsku nemyslitelné. To dělali komunisté.“

Kontroverzní však byly i otázky moderátora, jež byly po srsti premiérovu populistickému narativu. Carlson mimo jiné před několika dny na politickém festivalu MCC Feszt prohlásil, že Spojené státy „nenávidí“ Rusko, protože je „křesťanskou zemí“. V současnosti se mimochodem spekuluje, že usiluje i o rozhovor s Vladimirem Putinem.

Carlson v letech 2009 až 2023 působil na americké televizní stanici Fox News. Rozhovor odvysílal na sociální síti X (dříve Twitter). Natočil ho na terase Orbánovy budapešťské kanceláře 21. srpna. Jde o druhý Carlsonův rozhovor s Orbánem během dvou let. Minule ale vysílal ještě na stanici Fox News.

Orbán je v úřadu od roku 2010. Často je kritizován mimo jiné za vytváření autokratického politického systému v Maďarsku, utlačování minorit, novinářů, ovlivňování soudů a za příklon ke Kremlu – jehož je v rámci EU nejbližším spojencem. V rozhovoru řekl také, že i přes to, že je Maďarsko členem NATO a spojencem USA, zachází se s nimi hůře než s Rusy.

💬The Ukrainian Ministry of Foreign Affairs has responded to the recent anti-Ukrainian statements by the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, in an interview with Tucker Carlson.

Oleh Nikolenko, a spokesperson of the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs, said that Ukraine… https://t.co/GxL0lcUMzz pic.twitter.com/UIE7N4dAcs

— KyivPost (@KyivPost) August 30, 2023