Rozpočet pro vysoké školství v příštím roce proti letošku neklesne

Ve věku 90 let zemřel v pondělí matematik Jiří Holenda, poslední rektor bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, která se v září 1991 transformovala do Západočeské univerzity (ZČU). V jejím čele stál do konce února 1998. ČTK to dnes řekla Šárka Stará, mluvčí jediné univerzity na západě Čech.