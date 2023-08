Biden sleduje vývoj hurikánu Idalia, mluvil s guvernérem Floridy

Americký prezident Joe Biden je podle svých slov „v neustálém kontaktu“ s guvernérem Floridy Ronem DeSantisem kvůli blížícímu se hurikánu Idalia. Ten má v síle kategorie 3 udeřit na západ a sever Floridy za 12 hodin.

„Včera večer jsem mluvil s guvernérem, poskytujeme mu vše, co by mohl potřebovat. Jsme v neustálém kontaktu,“ řekl prezident. „Máme obavy z přílivu oceánu. Nevíme přesně – může to být z hodiny na hodinu, a sledujeme vývoj hurikánu. Ale řekl jsem guvernérovi a starostce regionu, který bude pravděpodobně zasažen jako první, že pomůžeme, jak bude potřeba, a zajistíme, aby měli vše, co potřebují.“ (Bílý dům)