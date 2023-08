Maďarský premiér Viktor Orbán se obul do mladých Maďarů, kteří se stěhují na Západ, do levice i do médií. Zdůrazňoval důležitost maďarství i unikátní pozici země a připomněl i minulost. V pátek řečnil na politickém festivalu u Balatonu, kam měla přístup jen vládní média.