Hnutí ANO chce po Jiřím Pospíšilovi (TOP 09) vysvětlení kvůli Dozimetru. „My jsme ho vyzvali, aby to vysvětlil. Chceme, aby se postavil čelem a vysvětlil svou roli, roli lidí kolem něj a roli TOP 09. A aby převzal politickou odpovědnost tak, jak on to bude cítit,“ řekl Nacher.