Podle ministra Jurečky budou pro rozpočet klíčová až jednání v září

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) sice pravděpodobně předloží vládě návrh rozpočtu na příští roku již na konci srpna, nicméně to nemusí být jeho finální podoba. Ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka připustil, že materiál budou ještě během září měnit.

„Jednali jsme a jednat budeme a dohodneme se nejpozději na konci září. Klíčový je materiál, který jde ze strany vlády do Sněmovny. Tam musí být klíčová dohoda. To, co předloží ministr financí vládě do konce srpna, není podstatné pro politickou dohodu. Pro politickou dohodu je klíčové, co předloží vláda Sněmovně. Vedeme debatu,“ řekl Deníku N Jurečka krátce po ukončení jednání kabinetu o rozpočtu. „Materiál předložený vládě teď bude obsahovat nějaké připomínky, které vedeme v těchto dnech a hodinách, ale naprosto zásadní a klíčové je to, co bude předloženo ze strany vlády Sněmovně. Další týdny v září poběží jednání o rozpočtu,“ dodal.