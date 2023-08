Novou kanadskou velvyslankyní v ČR se stane diplomatka McLaughlin

Novou kanadskou velvyslankyní v ČR se stane diplomatka Emily McLaughlin. Ve funkci nahradí Ayeshu Rekhi, oznámila kanadská vláda. (Kanadské velvyslanectví)

The Embassy of Canada is delighted to welcome the appointment of Emily McLaughlin as Ambassador-designate to the Czech Republic and we look forward to welcoming her soon to Prague. 🇨🇦🇨🇿 @CzechMFA https://t.co/nxWre3ch0a

