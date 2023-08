Okamura řekl, že by se schůze bezpečnostního výboru nemusel zúčastnit

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura prohlásil, že by si rozmyslel, zda by se zúčastnil schůze sněmovního bezpečnostního výboru, na němž by měl vysvětlovat některé své výroky o Ukrajincích v Česku.

O Okamurově pozvání na jednání výboru v této věci mluvil v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News poslanec vládního hnutí STAN Jan Lacina (STAN). V návrhu programu nejbližší schůze, která se uskuteční ve čtvrtek, takový bod není. Okamura dnes na sněmovním plénu upozornil na to, že se jednání výboru účastnit vůbec nemusí.

Okamura řekl, že pokud si ho bezpečnostní výbor pozve, je jeho svobodné rozhodnutí, zda na jednání půjde. „Takže tuhle komedii si nechte. Že si tam vládní pětikoalice, která má ve výboru většinu, chce předsedu opoziční strany předvolat na kobereček, já se vám už teď vysmívám do obličeje za tuhletu zoufalost,“ prohlásil.

Lacina poukazoval na způsob vyjadřování zástupců hnutí SPD o Ukrajincích. „Koaliční reprezentanti mají za to, že skutečně to jeho působení v tuto chvíli je na hranici bezpečnostního rizika a že by SPD měla nějakým způsobem revidovat tuto svoji rétoriku, protože to ohrožuje celou společnost,“ vyjádřil se v diskuzním pořadu. Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v pořadu řekl, že SPD rozdmýchává nenávist a legitimizuje násilí.

„Vy nás tady grilovat nebudete,“ vzkázal dnes koalici Okamura. Pokud se takové jednání uskuteční, SPD podle něho trvá na tom, aby bylo veřejné a aby se uskutečnilo v co největším sálu. „Protože pozveme kompletní poslanecký klub, pozveme naše příznivce, pozveme média,“ vyjmenoval. Lídr SPD podotkl, že pokud obdrží pozvánku, rozhodne se, jak bude postupovat.

Okamura předminulý týden na CNN Prima News například řekl, že kvůli přijímání ukrajinských uprchlíků bude v Česku narůstat trestná činnost. Vláda podle něj nemá uprchlickou vlnu pod kontrolou. Mluvil také o ekonomických běžencích. (ČTK)