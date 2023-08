Zemřel první rektor Západočeské univerzity Jiří Holenda, bylo mu 90 let

Ve věku 90 let zemřel v pondělí matematik Jiří Holenda, poslední rektor bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, která se v září 1991 transformovala do Západočeské univerzity (ZČU). V jejím čele stál do konce února 1998. ČTK to dnes řekla Šárka Stará, mluvčí jediné univerzity na západě Čech.

Holenda v roce 1959 vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Učil matematiku a fyziku v Sušici a v Kašperských Horách, od roku 1961 pak na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické, jejímž rektorem se stal v roce 1990. Už rok předtím byl v týmu akademiků, kteří s podporou studujících začali prosazovat myšlenku na její sloučení s plzeňskou Pedagogickou fakultou, tedy vznik ZČU. Holenda byl nejprve pověřen řízením univerzity, od 1. března 1992 se stal jejím rektorem.

„Jeho jméno bude navždy vepsáno do historie Západočeské univerzity na prvním místě. S týmem lidí, jimiž se obklopil, dokázal spojit fakulty rozdílného zaměření i historie a položit tak počátky multioborové vysoké školy. Nebýt jeho vize, odvahy a pracovitosti, mohla být cesta k univerzitě mnohem složitější,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička, který se s Holendou řadu let potkával na katedře matematiky. „Pamatuji si ho jako nesmírně energického člověka, vždy pro mě byl důkazem toho, že když jde člověk za svou vizí poctivě a s plným nasazením, uspěje,“ dodal.

Holenda byl od roku 1952 členem Jednoty českých matematiků a fyziků, patřila mu její Čestná medaile Bernarda Bolzana i titul Zasloužilý člen. Na londýnské Brunelově univerzitě získal v roce 1998 čestný titul doctor honoris causa, byl předsedou komise ministerstva školství pro hodnocení výzkumných záměrů, deset let pracoval v týmu expertů při Asociaci evropských univerzit EUA. Byl také zastupitelem města, které jeho přínos pro plzeňské vysoké školství ocenilo v roce 1998 historickou pečetí. Hejtmanství jej v roce 2016 uvedlo do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

ZČU letos ztratila už druhého emeritního rektora. V květnu zemřel Holendův nástupce Zdeněk Vostracký. (ČTK)