Některé toky na jihu Čech vystoupaly na první stupeň povodňové aktivity.

Hladiny některých toků na jihu Čech po pondělních deštích vystoupaly v noci na dnešek na nejnižší, první stupeň povodňové aktivity. Týká se to Blanice, Zlatého potoku a Bezdrevského potoku. Hladina by už však nikde dále neměla stoupat, řekl dnes ráno ČTK hydrolog českobudějovického hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák.

„Nepotvrdila se naše výstraha, kdy jsme odhadovali, že by se někde mohl objevit druhý nebo dokonce třetí stupeň povodňové aktivity. Nakonec ten průběh byl mírnější. Možná se někde ještě objeví první stupeň povodňové aktivity, ale to bude ovlivněno tím, jak voda, která napršela, bude koryty postupně protékat níže,“ uvedl.

První stupeň povodňové aktivity je na Blanici na Banickém Mlýně a Podedvorech, v Hracholuskách na Zlatém potoku a v Netolicích na Bezdrevském potoku. Většinou je to následek dešťů na Šumavě, odkud voda stéká do nižších poloh.

Podle předpovědi meteorologů by na jihu Čech dnes už nemělo pršet tak vydatně jako v pondělí. Předpokládají, že bude zataženo s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů Celsia. Přeháňky by měly začít ustupovat od středečního večera. (ČTK)