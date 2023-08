EU musí být připravená na rozšíření do roku 2030, řekl šéf Evropské rady

Evropská unie musí být připravena přijmout nové členy do roku 2030. Uvedl to dnes předseda Evropské rady Charles Michel v projevu na každoročním strategickém fóru ve slovinském Bledu, kterého se účastní řada lídrů ze zemí západního Balkánu.

„Myslím si, že musíme být připraveni – na obou stranách – k rozšíření do roku 2030,“ řekl Michel s tím, že EU si v rámci přípravy strategické agendy potřebuje ohledně rozšíření stanovit jasné cíle. „Ukazuje to, že to myslíme vážně. Vytvoří to dynamiku. Poskytne reformám transformační impuls a vyvolá zájem, investice a lepší pochopení a povzbudí nás všechny ke spolupráci,“ dodal Michel na konferenci v Bledu.

EU si letos připomněla 20 let od zahájení přístupového procesu pro státy západního Balkánu. Integrace tohoto nestabilitou poznamenaného regionu však postupuje velice pomalu, členem bloku se stalo zatím pouze Chorvatsko. Cesta zbylých šesti západobalkánských zemí – Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska – do EU se zadrhává na neschopnosti vlád provést klíčové reformy i nejednotném přístupu členských zemí k začlenění tohoto regionu.

V loňském roce získaly status kandidátské země také Moldavsko a Ukrajina.

Michel dále uvedl, že budoucí členské státy budou muset pro vstup do bloku provést reformy, které zajistí nezávislost soudnictví, boj proti organizovanému zločinu a korupci a sladí jejich zahraniční politiku s členskými státy EU. Vyzval také všechny uchazeče o členství, aby před vstupem do bloku vyřešili své bilaterální spory.

V říjnu očekávaný balíček opatření Evropské komise na podporu rozšíření by podle Michela mohl budoucím členům umožnit pocítit výhody plné účasti v některých institucích a programech EU ještě předtím, než se stanou formálně členy bloku. Šéf Evropské rady rovněž upozornil, že i sama EU bude muset provést reformy, které zajistí, že na rozšíření bude připravena. (ČTK)