V Praze startuje Živé kino

Od pondělka až do čtvrtka probíhá akce Živé kino. Zve na komorní projekce právě dokončovaných filmů na netradičních místech a setkání s jejich tvůrci.

Atirkül ve světě opravdových mužů. Foto: Živé kino

Akce pořádaná organizátory podzimního MFDF Jihlava vypukne dnes v pražském Kině Petrohradská projekcí filmu Ley Petříkové If I Ever Lose My Eyes, vydávající se po stopách lidí hledajících rozšířenou realitu.

V úterý naváže ve Skautském institutu film Very Lackové O baripen – Odkaz Eleny Lackovej, který život významné romské spisovatelky konfrontuje s životem její pravnučky, zpěvačky Zey.

Ve středu v prostoru 39 bude na programu film Chybění, v němž se vizuální umělec Štěpán Pech vydává po stopách zesnulého umělce Jána Mančušky.

A ve čtvrtek v Kampusu Hybernská uzavře Živé kino film Atirkül ve světě opravdových mužů kyrgyzské režisérky Janyl Jusupjan o tradiční kyrgyzské hře buzkaši.

Facebookovou událost Živé kino se všemi termíny najdete zde.