Sobotní neštěstí v Rumunsku má po aktualizaci dva mrtvé a 56 zraněných

Kanadská zpráva o HDP za druhé čtvrtletí, která má být vydána v pátek, pravděpodobně ukáže prudké zpomalení hospodářského růstu. Ukázal to průzkum mezi ekonomy agentury Reuters. Pokud by se předpoklad potvrdil, mohlo by to vést Bank of Canada k pozastavení zvyšování úrokových sazeb navzdory nedávným žhavějším údajům o inflaci. (Reuters)