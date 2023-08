Lacina: Okamura má na bezpečnostním výboru vysvětlit výroky o Ukrajincích

Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny si pozval předsedu SPD Tomia Okamuru na své jednání, aby vysvětlil některé výroky směřující na Ukrajince v Česku. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to dnes řekl poslanec Jan Lacina (STAN).

Okamura ve stejném pořadu minulou neděli mimo jiné kritizoval plošné přijímání uprchlíků postižených ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

„Koaliční reprezentanti mají za to, že skutečně to jeho působení v tuto chvíli je na hranici bezpečnostního rizika a že by SPD měla nějakým způsobem revidovat tuto svoji rétoriku, protože to ohrožuje celou společnost,“ uvedl Lacina. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) dodal, že SPD rozdmýchává nenávist a legitimizuje násilí.

Poslanec Jan Síla (SPD) odmítl, že by SPD byla bezpečnostním rizikem. Podle místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové (za ANO) se pak napětí vyostřuje i kvůli nedobré vládní komunikaci vlády s veřejností, která má pocit, že se Ukrajincům a Čechům například při udílení dávek neměří stejným metrem. Politici reagovali na případ napadení dvou žen z Ukrajiny na severním Plzeňsku v polovině srpna.

Okamura minulý týden na CNN Prima News například uvedl, že kvůli přijímání ukrajinských uprchlíků bude v Česku narůstat trestná činnost. Vláda podle něj nemá uprchlickou vlnu pod kontrolou. Mluvil také o ekonomických běžencích. (ČTK)