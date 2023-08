FT: Ruský miliardář Volož se domáhá vyškrtnutí ze sankčního seznam EU

Ruský miliardář Arkadij Volož požádal o vyškrtnutí ze sankčního seznamu Evropské unie. Na začátku srpna totiž odsoudil válku na Ukrajině. O žádosti budou unijní úřady teprve jednat, výsledek však podle deníku zajímá mnoho bohatých Rusů, kteří jsou na unijním sankčním seznamu.

Volož, který je spoluzakladatelem technologické společnosti Yandex, dlouhodobě žije v Izraeli a do Ruska se po začátku invaze z loňského února nevrátil. Odešel také z vedení Yandexu a převedl svá hlasovací práva. Na sankčním seznamu skončil mimo jiné kvůli zapojení společnosti Yandex do války na Ukrajině. (ČTK, Financial Times)