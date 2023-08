Bavorský vicepremiér Aiwanger čelí kritice za antisemitský leták

Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger čelí kritice za antisemitský leták, který podle deníku Süddeutsche Zeitung vyrobil na střední škole. Aiwanger to však odmítá a pohrozil žalobou, píše dnes agentura DPA.

Leták označil za nechutný bavorský premiér Markus Söder a vyzval k prošetření záležitosti, která se týká jeho koaličního partnera.

Podle deníku Aiwanger, který je v současnosti šéfem pravicové strany Svobodní voliči (FW), sepsal v 17 letech leták ke smyšlené soutěži „o největšího zrádce národa“. Mezi hlavními cenami byl „let zdarma komínem v Osvětimi“ či „celoživotní pobyt v hromadném hrobě“. Leták byl podle deníku parodií na soutěž esejů o německých dějinách, kterou tehdy pořádala prezidentská kancelář.

Události se staly před zhruba 30 lety, ve školním roce 1987/1988. Podle svědectví učitelů se kopie letáku našly v aktovce budoucího politika, který při disciplinárním řízení autorství nepopřel. Dostal za to disciplinární trest. List navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Aiwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

„Zmiňovaný leták jsem nevytvořil a pokládám jeho obsah za odporný a lidsky nedůstojný. Autora letáku znám, přihlásí se sám,“ uvedl dnes Aiwanger v prohlášení, které zveřejnil jeho mluvčí. Dříve také uvedl, že je proti němu vedena očerňovací kampaň před bavorskými zemskými volbami, které se uskuteční na začátku října. Pohrozil také dohrou u soudu.

Bavorský premiér Söder řekl, že obsah letáku je „doslova odporný“. Podle něj je nutné celou záležitost prošetřit. Prošetření žádá i bavorská opozice. Podle vedení klubu opozičních Zelených v bavorském parlamentu musí Söder vicepremiéra odvolat, pokud se informace deníku potvrdí.

Konzervativní unie CSU, kterou vede Söder, již dala podle agentury DPA najevo, že by chtěla v koalici se Svobodnými voliči pokračovat i po říjnových volbách. Podle průzkumu, který zveřejnil server magazínu Der Spiegel na začátku srpna, měla CSU 39 procent preferencí a FW 11 procent preferencí. Druzí by byli Zelení se 16 procenty a třetí Alternativa pro Německo (AfD) s 12 procenty. Do bavorského parlamentu by se dostali i sociální demokraté s 11 procenty. (ČTK)