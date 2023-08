Praha připravuje regulaci elektrokoloběžek, má stanovisko ministerstev

Pražský magistrát obdržel stanovisko tří ministerstev k otázce elektrokoloběžek, které v ulicích metropole nabízí k zapůjčení firmy Bolt a Lime. Město připravuje regulaci.

Doporučuje, aby město jejich regulaci řešilo pomocí stávajících zákonů, konkrétně vyhrazením míst pro vozítka v režimu takzvaného zvláštního užívání pozemní komunikace. Na dotaz ČTK to uvedl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). Město nyní podle něj návrh analyzuje, sám by dal přednost aktualizaci legislativy.

Elektrokoloběžky volně stojící k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších měst čelí v posledních letech kritice od místních obyvatel a samospráv. Kritikům se nelíbí zejména jejich špatné parkování a zanechávání na místech, kde překážejí, ani jízda po chodnících ohrožující chodce.

Stanovisko k jejich regulaci na žádost Prahy vypracovala ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. „Zastávají ten názor, že aktualizace legislativy v tuto chvíli není nezbytná, že se to nějak dá řešit pomocí stávajících legislativních nástrojů,“ řekl Hřib. Řešení, které resorty navrhují, počítá pro parkování elektrokoloběžek s institutem zvláštního užívání pozemní komunikace, který se jinak využívá například pro stavební práce, pořádání akcí či provozování stánků. Povolení vydává místní silniční úřad a jsou za poplatek.

Podle Hřiba v tuto chvíli magistrát návrh analyzuje. Do poloviny září chce svolat schůzku za účasti primátora Bohuslava Svobody (ODS), městské policie a dalších aktérů, kde rozhodnou o dalším postupu. Připustil však, že sám je k návrhu ministerstev skeptický. Situace podle něj připomíná otázku krátkodobých ubytovacích platforem, u kterých se současná legislativa ukázala velmi obtížně vymahatelná. „Já bych uvítal řešení pomocí samostatné legislativy,“ řekl. Dodal, že provozovatelé vozítek by podle něj měli mít také povinně pojištění na případné újmy na zdraví.

Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO) ČTK před časem řekl, že regulace elektrokoloběžek by byla možná s pomocí tržního řádu, což je městská vyhláška určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Toto řešení podle něj zvolilo Brno a ukázalo se jako funkční. Podle Hřiba se k tomu však ministerstva postavila negativně. „Mám za to, že ze stanoviska ministerstev vyplývá, že to není ta správná cesta,“ uvedl.

Město také také podle náměstka paralelně jedná s provozovateli o celopražském memorandu, které by na dobrovolné bázi provoz vozítek upravovalo. Tyto snahy v minulosti již byly, ale na celopražské úrovni neskončily úspěchem, i když samostatné dohody uzavřely některé městské části.

Provozní manažer české pobočky Lime Václav Petr ČTK sdělil, že ve vznik dohody věří. „Je tu velká snaha ze strany operátorů, klíčových městských částí i ze samotného magistrátu,“ uvedl. Dodal, že potíže s provozem vozítek souvisí i s nedostatečnou infrastrukturou, na jejíž budování by měly jít případné peníze vybrané od provozovatelů. „Poplatkům se nebráníme, když se budou používat na rozvoj cykloinfrastruktury, kterou Praha tak nutně potřebuje,“ řekl.

Podle mluvčí největší pražské nemocnice v Motole Jany Krejčí Merxbauerové úrazů na elektrokoloběžkách v posledních letech přibývá. Riziková je podle ní jak jízda po silnici, kde hrozí střet s auty, tak po chodnících, kde jsou zase ohroženi chodci. „Mezi nejčastější poranění patří samotné pády z elektrokoloběžek s otřesy mozku a zlomeninami horních končetin, mezi nejvážnější pak vysokoenergetická polytraumata v důsledku střetu s vozidly v případě provozování na otevřených městských komunikacích,“ sdělila mluvčí. (ČTK)