Belgický cyklista Tijl De Decker zemřel na následky středeční dopravní nehody

Zemřel belgický cyklista Tijl De Decker, podlehl následkům středeční dopravní nehody. Během tréninku v plné rychlosti narazil do auta. Dvaadvacetiletý závodník týmu Lotto Dstny, který v této sezoně vyhrál Paříž – Roubaix v kategorii do 23 let. (AD)