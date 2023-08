Trump na sociální síti X, dříve Twitteru, poprvé od ledna 2021 zveřejnil příspěvek

Donald Trump oznámil, že se do vazební věznice v Atlantě vydá v 19.30 hodin místního času, tedy zítra v 1.30 SELČ. Do Georgie přiletí z New Jersey, kde pobývá ve svém golfovém klubu v Bedminsteru. „Omluvte mě, musím vyrazit do Atlanty,“ napsal exprezident na svém účtu.