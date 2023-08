V Ostravě začal festival současné hudby Ostravské dny

Hudební festival Sziget, přezdívaný ostrov svobody, otevírá náruč návštěvníkům všech pohlaví, ras, sexuální orientace nebo náboženského vyznání. Jak je to ale možné zrovna v Maďarsku? Zatímco se tisíce Maďarů v ulicích bojí svobodně projevit lásku svému partnerovi, heslo All Love Is Equal (všechna láska si je rovna) visí na stovkách plakátů napříč areálem ostrova.