Trump se do věznice vydá nad ránem středoevropského času

Donald Trump oznámil, že se do vazební věznice v Atlantě vydá v 19.30 hodin místního času, tedy zítra v 1.30 SELČ. Do Georgie přiletí z New Jersey, kde pobývá ve svém golfovém klubu v Bedminsteru. „Omluvte mě, musím vyrazit do Atlanty,“ napsal exprezident na svém účtu.

Exprezident setrvale zpochybňuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s kandidátem demokratů Joem Bidenem.

Obvinění v případě zločinného spolčení s cílem zvrátit volební porážku mají čas do pátku, aby se vydali úřadům v Georgii, jinak jim hrozí zatčení. Všichni, včetně Trumpa, tak činí ve věznici okresu Fulton. Tam předávají své osobní údaje a není vyloučené, že tentokrát vznikne i Trumpova policejní fotografie. Dnes se do věznice dostavil někdejší personální šéf Bílého domu Mark Meadows.