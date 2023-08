Unie vydavatelů ocenila rozhodnutí koalice o nižší DPH na noviny

Unie vydavatelů dnes ocenila rozhodnutí vládní koalice o zařazení novin do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH), než vláda původně plánovala. Noviny měly být původně přesunuty z nynějších deseti procent do sazby daně 21 procent a časopisy do sazby 12 procent.

Nakonec budou noviny i časopisy v nižší sazbě 12 procent. Vládní strany se na tom dohodly v noci na dnešek. Dostupnost tisku je podle vydavatelů obranou proti dezinformacím, sdělila unie ČTK.

„Unie vydavatelů je ráda, že Česká republika nebude výchylkou v rámci Evropy, která jde cestou podporovat, ne omezovat vydavatele. Protože pluralita, dostupnost vydavatelského obsahu tvoří základ demokracie a hráz proti šíření dezinformací,“ uvedla ke sjednocení sazby DPH pro noviny a časopisy předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová. Úprava daně z novin je jedinou změnou v dani z přidané hodnoty oproti původnímu návrhu ozdravného balíčku, na které se koalice na nočním jednání dohodla. (ČTK)